Особенности экспортного контроля США сформировались ещё в середине прошлого века — уже тогда власти страны ввели в законодательство требования к третьим странам прекратить поставки продукции американского происхождения нежелательным получателям, поэтому в «торговой войне» с КНР в этом веке использовались уже зарекомендовавшие себя подходы. Власти Тайваня, как поясняет Reuters, выразили готовность подчиняться новым требованиям США, поскольку считают важным соблюдать требования законодательства этой страны.
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Зарубежные заказчики, по словам представителей Министерства экономики Тайваня, могут рассчитывать на готовность властей острова следовать букве закона. Полупроводниковая отрасль Тайваня, как подчёркивают чиновники, является технологическим лидером и важным фактором международной конкуренции. Власти острова готовы воздействовать на местные компании с целью их подчинения требованиям американского законодательства в сфере взаимоотношений с зарубежными клиентами. Представители компаний TSMC и UMC от своих комментариев на эту тему отказались, сославшись на необходимость хранить молчание за несколько дней до публикации квартальной отчётности. Министру экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua) предстоит посетить США на следующей неделе, чтобы обсудить с заокеанскими партнёрами проблемы отрасли и геополитические вопросы. Ожидается, что она встретится с крупными американскими клиентами тайваньских подрядчиков.