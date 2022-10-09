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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай предсказуемо выступил с осуждением новых санкций со стороны США
«Самим же будет хуже», — примерно таков смысл ответа китайских дипломатов.
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К выходным стали понятны параметры новых экспортных ограничений США в отношении поставок электронных компонентов в Китай. Переварив новейшие изменения, китайские дипломаты выступили с осуждением подобных мер, как сообщает агентство Reuters. В своём заявлении представитель МИД Китая Мао Нин (Mao Ning) предупредил, что США только навредят себе и усилят собственную изоляцию, когда санкции проявят обратный эффект.

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Источник изображения: Reuters

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Напомним, что новые правила экспортного контроля ограничили поставки в КНР определённого типа литографического оборудования для производства полупроводниковых компонентов, а также комплектующих для изготовления такого оборудования. Китайским компаниям и организациям будет перекрыт доступ к компонентам для систем, которые США относят к суперкомпьютерам определённой производительности. Наконец, гражданам США будет запрещено оказывать сервисные услуги китайским клиентам, попавшим под санкции – в перечень попала 31 компания, которой предстоит за 60 дней доказать, что её деятельность никак не связана с китайской оборонной отраслью.

#полупроводники #китай #санкции #сша #торговая война
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