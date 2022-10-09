«Самим же будет хуже», — примерно таков смысл ответа китайских дипломатов.

К выходным стали понятны параметры новых экспортных ограничений США в отношении поставок электронных компонентов в Китай. Переварив новейшие изменения, китайские дипломаты выступили с осуждением подобных мер, как сообщает агентство Reuters. В своём заявлении представитель МИД Китая Мао Нин (Mao Ning) предупредил, что США только навредят себе и усилят собственную изоляцию, когда санкции проявят обратный эффект.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, что новые правила экспортного контроля ограничили поставки в КНР определённого типа литографического оборудования для производства полупроводниковых компонентов, а также комплектующих для изготовления такого оборудования. Китайским компаниям и организациям будет перекрыт доступ к компонентам для систем, которые США относят к суперкомпьютерам определённой производительности. Наконец, гражданам США будет запрещено оказывать сервисные услуги китайским клиентам, попавшим под санкции – в перечень попала 31 компания, которой предстоит за 60 дней доказать, что её деятельность никак не связана с китайской оборонной отраслью.