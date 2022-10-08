Остальной полупроводниковый сектор тоже просел.

Как это обычно бывает, признания AMD в сокращении квартальной выручки более чем на $1 млрд относительно прогноза оказали влияние на котировки акций компании в два этапа. К настоящему моменту они за последнюю на текущей неделе торговую сессию успели потерять в цене ещё 15% и достичь 52-недельного минимума в $58,01 за штуку.

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Источник изображения: AMD

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Негативное настроение инвесторов в значительной степени усилилось не самым благоприятным отчётом TSMC за сентябрь, который показал, что последовательно выручка компании сократилась, а в годовом сравнении темпы роста замедлились уже второй раз за прошедшие с января девять месяцев. Курс акций TSMC и GlobalFoundries, которые специализируются на контрактном производстве чипов, снизился более чем на 5%. Кстати, ценные бумаги AMD потянули за собой и акции конкурентов по сектору: NVIDIA (почти на 7%), Intel (почти на 5%) и Qualcomm (3,5%).