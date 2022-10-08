Не говоря уже о сценарии силового захвата.

Мэр тайваньского города Таоюаня Чжэн Вэнь Цань (Cheng Wen-tsan), который является одним из партийных соратников действующего президента Тайваня Цай Инвэнь (Tsai Ing-wen), в своём интервью изданию Nikkei Asian Review заявил, что экономическая блокада острова со стороны КНР ударила бы не только по Тайваню, но и по континентальной части Китая, поскольку последняя остаётся крупнейшим импортёром продукции с Тайваня.

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Источник изображения: Reuters

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В прошлом году товарооборот между Китаем и Тайванем достиг $273 млрд. КНР в значительной степени зависит от Тайваня в вопросах импорта полупроводниковых компонентов, промышленного оборудования и оптических компонентов типа линз. Силовой сценарий захвата Тайваня, по мнению мэра Таоюаня, пока тоже является маловероятным. Впрочем, это не мешает правящей партии Тайваня лоббировать увеличение оборонного бюджета острова на 2023 год до рекордных $17,3 млрд, что соответствует последовательному увеличению на 14,9%.