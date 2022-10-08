Всё главное уже случилось в сентябре.

После вчерашнего введения новых экспортных ограничений со стороны США на поставку в Китай определённого ассортимента компонентов представители NVIDIA дали понять, что дополнительные санкции не смогут существенно ухудшить положение бизнеса компании. Предыдущая волна санкций в сентябре имела для NVIDIA гораздо большее значение, в результате компании пришлось заявить, что она потеряет до $400 млн упущенной выручки из-за неспособности поставлять в Китай ускорители вычислений A100 и H100. Правда, в том же месяце NVIDIA удалось получить экспортную лицензию, которая позволит ей осуществлять поставки данных ускорителей в КНР до сентября следующего года включительно.

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Источник изображения: SMIC

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По сути, вчерашний этап санкций мог ухудшить положение NVIDIA в Китае только по двум причинам. Во-первых, она могла лишиться права поставлять компоненты каким-то компаниям, попавшим в список из 31 наименования. Во-вторых, её мог коснуться общий запрет на отгрузку в Китай компонентов, позволяющих создавать суперкомпьютерные системы, выдающие производительность более 100 петафлопс с площади не более 600 кв.м. Как пояснили представители NVIDIA, подобные ограничения не смогут существенно повлиять на её бизнес.