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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За первые девять месяцев года TSMC нарастила выручку на 42,6%
Почти до $52 млрд.
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Подробный квартальный отчёт компания TSMC опубликует на следующей неделе, а пока она располагает только сентябрьской статистикой, а также данными за все предыдущие месяцы этого года. До мая включительно выручка TSMC непрерывно росла, в июне немного сократилась, но в июле рост возобновился, хотя сентябрь в итоге стал вторым месяцем года, по итогам которого выручка TSMC снижалась – на 4,5% в последовательном сравнении.

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Источник изображения: Samsung

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Непосредственно выручка за сентябрь составила примерно $6,6 млрд, что на 36,4% больше итогов аналогичного месяца прошлого года. В общей сложности за первые девять месяцев текущего года TSMC удалось выручить почти $52 млрд, но нет уверенности в том, что положительная динамика сохранится и в оставшиеся три месяца года. Подробности, включая прогноз на четвёртый квартал, будут оглашены уже на следующей неделе.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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