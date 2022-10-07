Конкуренты тоже не собираются отставать.

По информации DigiTimes, компания Apple рассчитывает на то, что в 2025 году TSMC наладит для неё массовый выпуск 2-нм процессоров. В последние годы Apple старалась первой получить доступ к новейшим литографическим нормам, предлагаемым TSMC своим клиентам. Было принято считать, что и 3-нм процессоры она получит от TSMC в этом году, но пока флагманские смартфоны Apple оснащаются только 4-нм процессорами, хотя 3-нм процессоры этой марки тоже скоро могут прописаться в других устройствах компании из Купертино.

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Источник изображения: DigiTimes

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По сути, новость о намерениях TSMC наладить массовый выпуск 2-нм процессоров для Apple в 2025 году даёт нам примерное представления о сроках подобной технологической миграции. В сопоставимые сроки данную технологию могут освоить и другие клиенты TSMC. Как стало недавно известно, Samsung тоже намеревается начать выпуск 2-нм продукции к середине десятилетия, а Intel уже давно заявляет, что в 2025 году сможет выпускать компоненты по техпроцессу 18A, причём не только для своих нужд, но и для сторонних клиентов, среди которых замечено и Министерство обороны США.