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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC готовится освоить выпуск 2-нм чипов для Apple в 2025 году
Конкуренты тоже не собираются отставать.
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По информации DigiTimes, компания Apple рассчитывает на то, что в 2025 году TSMC наладит для неё массовый выпуск 2-нм процессоров. В последние годы Apple старалась первой получить доступ к новейшим литографическим нормам, предлагаемым TSMC своим клиентам. Было принято считать, что и 3-нм процессоры она получит от TSMC в этом году, но пока флагманские смартфоны Apple оснащаются только 4-нм процессорами, хотя 3-нм процессоры этой марки тоже скоро могут прописаться в других устройствах компании из Купертино.

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Источник изображения: DigiTimes

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По сути, новость о намерениях TSMC наладить массовый выпуск 2-нм процессоров для Apple в 2025 году даёт нам примерное представления о сроках подобной технологической миграции. В сопоставимые сроки данную технологию могут освоить и другие клиенты TSMC. Как стало недавно известно, Samsung тоже намеревается начать выпуск 2-нм продукции к середине десятилетия, а Intel уже давно заявляет, что в 2025 году сможет выпускать компоненты по техпроцессу 18A, причём не только для своих нужд, но и для сторонних клиентов, среди которых замечено и Министерство обороны США.

#аналитика #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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