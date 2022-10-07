Пятнадцать штук будут отгружены в декабре.

Хотя среди корпоративных клиентов Tesla, выразивших намерения закупить магистральные тягачи Semi, упоминается и торговая сеть Walmart, право первой получить электрические грузовики этой марки выпало производителю напитков Pepsi, как поясняет Bloomberg со ссылкой на свежие заявления Илона Маска (Elon Musk). По его словам, первые 15 машин будут отгружены для нужд PepsiCo до конца текущего года, а общий размер партии достигнет 100 экземпляров.

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Источник изображения: Tesla

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На каких условиях будут осуществляться поставки, не уточняется, но в августе глава Tesla заявлял, что компания сможет в текущем году наладить поставки версии Semi с запасом хода около 800 км, которая должна стать старшей в гамме. Первые серийные грузовики упоминаемый клиент должен получить уже первого декабря, как пояснил Илон Маск. Скорее всего, покупатели таких машин смогут претендовать на налоговые послабления в размере до $40 000 на каждый экземпляр, поэтому финансовая нагрузка на профильные компании будет немного снижена, хотя вряд ли грузовики с подобным запасом хода окажутся дешёвыми даже по нынешним меркам.