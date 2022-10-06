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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка UMC прекратила рост после 11 месяцев последовательного обновления рекордов
Что-то прогнило в тайваньском королевстве.
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Период пандемии характеризовался высоким спросом на полупроводниковые компоненты, но в этом году на передний план вышли геополитические и макроэкономические потрясения, в результате чего рост выручки участников рынка либо замедлился, либо вообще уступил место падению. Компания UMC, как сообщает DigiTimes, в сентябре выручила $800 млн, что на 34,5% больше аналогичного месяца прошлого года, но в последовательном сравнении снижение составило 0,5%.

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Источник изображения: DigiTimes

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По сути, сентябрь прерывает череду из 11 последовательных месяцев повышения выручки UMC до рекордных величин, что в какой-то мере указывает на спад в отрасли. UMC хоть и не является лидером отрасли, является ближайшим конкурентом TSMC среди тайваньских контрактных производителей чипов, а потому по динамике её финансовых показателей можно судить о протекающих в отрасли процессах.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #umc
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Lex001
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ronoho
15:23
Сейчас бы верить тому что заявляет ес))) Официально запретили, неофициально будут покупать ещё больше.
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Lex001
15:23
Это хорошо, что она так или иначе на плаву. Хоть какой-то конкурент разожравшейся как поросенок TSMC
Выручка UMC прекратила рост после 11 месяцев последовательного обновления рекордов
Дмитрий
15:22
Да не будет никакого коллапса. и никто не замерзнет зимой в Европе газохранилища они успели на 90% накачать на зиму хватит. а от весной уже начнется жопа да ценник не гуманный у всех благ будет. ...
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wolfire
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beltar
15:19
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