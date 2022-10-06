Что-то прогнило в тайваньском королевстве.

Период пандемии характеризовался высоким спросом на полупроводниковые компоненты, но в этом году на передний план вышли геополитические и макроэкономические потрясения, в результате чего рост выручки участников рынка либо замедлился, либо вообще уступил место падению. Компания UMC, как сообщает DigiTimes, в сентябре выручила $800 млн, что на 34,5% больше аналогичного месяца прошлого года, но в последовательном сравнении снижение составило 0,5%.

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Источник изображения: DigiTimes

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По сути, сентябрь прерывает череду из 11 последовательных месяцев повышения выручки UMC до рекордных величин, что в какой-то мере указывает на спад в отрасли. UMC хоть и не является лидером отрасли, является ближайшим конкурентом TSMC среди тайваньских контрактных производителей чипов, а потому по динамике её финансовых показателей можно судить о протекающих в отрасли процессах.