Нельзя допустить, чтобы средства налогоплательщиков обогащали акционеров.

Подписанный летом этого года закон о выделении до $52 млрд субсидий на развитие предприятий полупроводниковой отрасли США обнадёжил те компании, которые собираются расширять своё присутствие на территории страны, но одновременно ряд парламентариев выразил озабоченность необходимостью строгого контроля за расходованием этих средств, как поясняет Reuters.

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Источник изображения: Reuters

Группа американских сенаторов обратилась к Министерству торговали США с требованием предусмотреть механизм контроля за использованием субсидий в полупроводниковой отрасли, который лишил бы их получателей соблазна потратить полученные от властей деньги на выкуп акций и другие формы обогащения руководителей и акционеров. Законодатели предлагают запрещать компаниям, претендующим на получение субсидий, выкупать собственные акции с фондового рынка на протяжении определённого периода. В письме парламентариев упоминается в качестве примера корпорация Intel, которая с 2005 года потратила на выкуп собственных акций $100 млрд.

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В свою очередь, Министерство торговли США заверило парламентариев, что будет строго дозировать субсидии и препятствовать возникновению нездоровой конкуренции между штатами и муниципалитетами, которые будут стремиться привлечь на свою землю инвесторов, собирающихся строить новые предприятия по выпуску полупроводниковой продукции.