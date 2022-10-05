Аналитики Morgan Stanley, как сообщает Bloomberg, выдали редкий для текущей макроэкономической ситуации положительный прогноз, выразив надежду на повышение спроса на полупроводниковую продукцию во второй половине следующего года. По их словам, пик поставок полупроводниковых компонентов пришёлся на сентябрь прошлого года, и продолжающийся сейчас спад довольно скоро сменится подъёмом, хотя пока дно ещё не достигнуто.
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По мнению аналитиков, в ожидании нового цикла роста инвесторам имеет смысл присмотреться к акциям TSMC, которая является крупнейшим контрактным производителем чипов в мире, а также корейским и китайским поставщикам полупроводниковой продукции. Курс акций TSMC на этом фоне поднялся на 3,7%, а ценные бумаги SK hynix подорожали на 4,2%.