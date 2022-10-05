Отдаление от Китая усиливается.

Когда компания Wistron в 2017 году наладила сборку в Индии не самых современных моделей iPhone, считалось, что подобная локализация позволит Apple укрепить позиции на внутреннем рынке этой страны. В текущем году в Индии уже началось производство самой современной версии iPhone, и этим дело может не ограничиться, как сообщает Nikkei Asian Review. По данным источника, Apple просит своих подрядчиков освоить сборку наушников на территории Индии.

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Источник изображения: Apple

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Foxconn сперва наладит выпуск в Индии наушников серии Beats, но в дальнейшем может освоить и выпуск беспроводных AirPods. Специализирующаяся на последнем виде продукции компания Luxshare основную часть AirPods собирает во Вьетнаме, и вряд ли будет активно мигрировать в Индию. Apple попытается снизить зависимость от Китая и в сфере производства наушников, поскольку вслед за введёнными ранее Дональдом Трампом (Donald Trump) высокими пошлинами на товары из Китая к подобному решению её подталкивает и политика китайских властей в отношении коронавирусной инфекции, подразумевающая жёсткие локдауны и блокировку работы отдельных предприятий, собирающих продукцию Apple в КНР. Ожидается, что собираемые в Индии наушники Apple будут поставляться и в Европу, а не только предлагаться на внутреннем рынке страны.