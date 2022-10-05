Так не доставайся же ты никому?

Как сообщалось накануне, генеральный директор SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) в первых числах октября посетил Южную Корею для переговоров с потенциальными местными партнёрами относительно будущего британского разработчика Arm. Агентство Reuters уточнило, что на встрече присутствовал и глава Arm, но в переговорах с Samsung тема инвестиций в капитал Arm затронута не была. По крайней мере, соответствующих решений по итогам этой встречи принято не было.

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Источник изображения: Reuters

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После развала сделки NVIDIA по покупке Arm весной этого года британские политики и чиновники продолжали обрабатывать руководство SoftBank, настаивая на двойном размещении акций Arm – с Нью-Йорке и Лондоне соответственно. По последним данным, глава SoftBank считал более перспективной идею размещения акций компании Arm только на американской фондовой площадке, а переговоры с британской стороной не продемонстрировали существенного прогресса. Для выхода на фондовый рынок сейчас не лучшее время, хотя на фоне европейского энергетического кризиса капиталы и стремятся найти тихую гавань в США.