На Сицилии будет налажен выпуск кремниевых пластин.

Региональная программа поддержки полупроводниковой отрасли существует и в Европе. Агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия одобрила выделение 292,5 млн евро субсидий на строительство предприятия STMicroelectronics на итальянском острове Сицилия, которое будет специализироваться на производстве кремниевых пластин из карбида кремния. Ожидается, что проект позволит создать не менее 700 рабочих мест.

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Источник изображения: Reuters

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Предполагается, что кремниевые пластины на основе карбида кремния будут использоваться для выпуска силовой электроники, которая востребована в сегменте электромобилей. Для Европы, которая остаётся вторым по величине рынком электромобилей после Китая, это серьёзное подспорье в деле локализации производства ключевых полупроводниковых компонентов. Самой компании данный проект обойдётся примерно в 730 млн евро, так что субсидии покроют менее половины расходов.