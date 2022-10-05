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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайвань в рамках технологического альянса с США, Японией и Южной Кореей готов отстаивать интересы национальной промышленности
Ведь противодействие одному из главных торговых партнёров – это идея не очень выгодная.
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Начатая ещё предыдущим президентом США борьба с деиндустриализацией страны нынешними американскими властями продолжается в виде попыток формирования профильных технологических альянсов и предоставления субсидий компаниям, готовым строить предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов на территории страны. Известно, что под предводительством США планируется создать международный альянс, который объединит Тайвань, Японию и Южную Корею. Как поясняет Reuters, тайваньские чиновники уже дали понять, что в альянсе Chip 4 они будут всеми силами защищать интересы национальной полупроводниковой промышленности.

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Источник изображения: Reuters

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Предварительная встреча представителей четырёх перечисленных стран состоялась на прошлой неделе, но никаких программных заявлений с тех пор сделано не было. Интерес Тайваня в данном случае заключается в защите от претензий КНР на территорию острова, но с экономической точки зрения товарооборот между государствами весьма велик, а потому мероприятия по противодействию технологическому развитию Китая со стороны Тайваня должны учитывать потребности тайваньских компаний. Известно, что Южная Корея колеблется в вопросе участия в данном альянсе как раз из-за сильных связей с китайской экономикой. Имеются свои противоречия и между Японией и Южной Кореей, поэтому США предстоит приложить немало усилий, чтобы реализовать идею создания такого альянса.

#полупроводники #китай #сша #тайвань #япония #южная корея #альянс
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