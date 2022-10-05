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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заявил о готовности купить Twitter на прежних условиях
Искусство передумывать.
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До начала решающего заседания суда по делу о покупке Twitter Илоном Маском (Elon Musk) оставалось менее двух недель, но накануне вечером, как поясняет Reuters, миллиардер неожиданно выразил готовность приобрести эту компанию на оговорённых в апреле условиях – по цене $54,20 за акцию. Соответствующее уведомление было направлено в Twitter, и представители компании подтвердили, что его получили. Теперь судья должна определить, достигли ли стороны примирения, чтобы избежать первоначально запланированного судебного заседания, в ходе которого Маска будут принуждать к покупке Twitter.

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Источник изображения: Reuters

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По каким причинам Илон Маск решил уже второй раз изменить свою позицию по этой сделке, не уточняется. По некоторым данным, привлечённые им эксперты всё равно считают, что доля ботов в ежедневной аудитории Twitter достигает 11%, а на днях стало известно о появлении нового информатора, который был готов предоставить суду данные, свидетельствующие о достижении этим показателем уровня в 20%. Сам Илон Маск в итоге только добавил, что покупка Twitter приближает реализацию его плана по созданию «суперприложения X» на срок от трёх до пяти лет. Миллиардер рассчитывает создать универсальную платформу, которая позволит не только общаться и получать информацию, но и осуществлять платежи. Как обстоят дела с финансированием сделки, пока сказать сложно, но у Илона Маска в любом случае есть возможность продать больше акций Tesla для покупки активов Twitter.

#илон маск #twitter #сделка #илон маск и twitter
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