Неплохо для не самого простого периода.

Деятельность крупного контрактного производителя электроники – Foxconn или Hon Hai Precision Industry, в прошлые месяцы прерывалась то санитарными ограничениями китайских властей, то плановыми отключениями энергоснабжения в одной из провинций КНР, которая сильно страдала от жары и засухи. На этом фоне справедливо возникали сомнения, а сможет ли Foxconn по итогам третьего квартала продемонстрировать положительную динамику изменения выручки. По данным Reuters, тайваньский гигант смог увеличить квартальную выручку на 24,4%, а в сентябре его выручка выросла в годовом сравнении сразу на 40,39%.

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Источник изображения: Reuters

Считается, что поддержку финансовым показателям компании обеспечили выход на рынок новых продуктов Apple, а также сохранение высокого спроса на серверное оборудование. Собственно говоря, на направлении потребительской электроники, которое охватывает и смартфоны, выручка Foxconn в третьем квартале выросла на двузначное количество процентов. Производство изделий для своих заказчиков компания смогла осуществлять достаточно ритмично, даже невзирая на имевшиеся трудности.

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За первые девять месяцев года выручка Foxconn выросла на 13,66%. В четвёртом квартале компания осторожно рассчитывает на рост выручки, но подчёркивает, что многое будет зависеть от инфляции, хода пандемии и стабильности цепочек поставок. Подробный квартальный отчёт Foxconn будет опубликован десятого ноября этого года.