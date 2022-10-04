Решимость развивать национальное производство в высокотехнологичных отраслях проявилась и в Японии, если верить публикации на страницах ресурса Nikkei Asian Review. Источник сообщает, что корпорация Canon заявила о готовности начать в следующем году строительство нового предприятия по выпуску литографического оборудования на востоке страны. Оно расположится по соседству с одним из двух уже имеющихся предприятий Canon на территории Японии, специализирующихся на выпуске подобного оборудования.
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В строительство нового предприятия, которое расположится на участке земли площадью 70 000 кв.м, будет вложено около $345 млн, причём в эти расходы включена и покупка производственного оборудования. В строй новое предприятие должно быть введено к весне 2025 года, и оно будет первым для Canon среди себе подобных, построенных за последние двадцать с лишним лет. Возможно, появление нового предприятия в Японии позволит стране сохранить конкурентные позиции на рынке литографического оборудования и укрепить «технологический суверенитет» этого островного государства.