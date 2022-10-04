Инфляция не обойдёт стороной никого.

Сформированный в определённых кругах имидж AMD как «корпорации добра» попытались разрушить аналитики Bank of America, которые заявили, что серверные процессоры AMD EPYC семейств Genoa и Bergamo окажутся на 10-15% дороже имеющихся предложений компании, поскольку этот разработчик процессоров не может избежать влияния инфляции и роста стоимости капитала. Попутно отмечается, что и ускорители NVIDIA поколения Hopper будут дороже своих предшественников.

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Источник изображения: AMD

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По мнению авторов прогноза, расходы участников рынка облачных услуг по итогам текущего года последовательно вырастут на 20%, но в следующем году рост замедлится до 7,5%. Впрочем, даже в этом случае сумма в $183 млрд сохранит внушительность, да и положительная динамика на фоне расширяющегося кризиса тоже заслуживает особого внимания. Спрос на облачные услуги в следующем году вырастет на 30%, поэтому в долгосрочной перспективе участникам рынка не стоит опасаться стагнации или спада. AMD и NVIDIA, по мнению представителей Bank of America, смогут увеличить свою долю рынка в ущерб компании Intel. Последняя, по их словам, плохо представляет себе величину складских запасов продукции, востребованной провайдерами облачных услуг.