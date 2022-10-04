Эксперимент стартовал в США в апреле этого года.

Входящая вместе с Google в холдинг Alphabet американская компания Waymo испытывает на дорогах общего пользования США не только беспилотные такси, но и магистральные тягачи с полуприцепами, как уточняет агентство Bloomberg. В рамках эксперимента с транспортной компанией C.H. Robinson в апреле этого года был организован тестовый маршрут между Хьюстоном и Далласом протяжённостью около 363 км. На всём его протяжении за рулём находится страхующий водитель, но в большинстве случаев автоматика сама управляет многотонной машиной.

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Источник изображения: C.H. Robinson

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Что характерно, тестовые грузовики занимаются перевозкой слабоалкогольных напитков, и проделанная с начала эксперимента товаротранспортная работа уже измеряется 453 тоннами перевезённого груза. По словам участников эксперимента, автоматика не допускает резких торможений или отклонений от траектории движения, при этом на протяжении маршрута транспорту приходится работать в условиях дождя, тумана и обилия насекомых, способных блокировать используемые при управлении машиной датчики. Когда грузовики смогут выйти на маршрут без страхующего водителя за рулём, не уточняется, но в Waymo не исключают, что на это могут потребоваться годы.