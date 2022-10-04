Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Беспилотные грузовики Waymo уже преодолевают 363-км маршрут с многотонным грузом
Эксперимент стартовал в США в апреле этого года.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Входящая вместе с Google в холдинг Alphabet американская компания Waymo испытывает на дорогах общего пользования США не только беспилотные такси, но и магистральные тягачи с полуприцепами, как уточняет агентство Bloomberg. В рамках эксперимента с транспортной компанией C.H. Robinson в апреле этого года был организован тестовый маршрут между Хьюстоном и Далласом протяжённостью около 363 км. На всём его протяжении за рулём находится страхующий водитель, но в большинстве случаев автоматика сама управляет многотонной машиной.

реклама

Источник изображения: C.H. Robinson

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что характерно, тестовые грузовики занимаются перевозкой слабоалкогольных напитков, и проделанная с начала эксперимента товаротранспортная работа уже измеряется 453 тоннами перевезённого груза. По словам участников эксперимента, автоматика не допускает резких торможений или отклонений от траектории движения, при этом на протяжении маршрута транспорту приходится работать в условиях дождя, тумана и обилия насекомых, способных блокировать используемые при управлении машиной датчики. Когда грузовики смогут выйти на маршрут без страхующего водителя за рулём, не уточняется, но в Waymo не исключают, что на это могут потребоваться годы.

#сша #автопилот #waymo
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TSMC может заняться выпуском чипов для автопилота Tesla
В ближайшие дни власти США усилят технологические санкции против Китая
Принадлежащая Intel компания Mobileye подала заявку на публичное размещение акций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
51
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
30
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
9
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
55
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
22
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
20
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
27
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
4

Сейчас обсуждают

kiberman
14:25
Под Cad Игровые и не берут вк, а серию W-pro, Nvidia под точное cad моделирование то-же игровые не берут - кроме нубов. Т.К только Квадры работают с 12 битной точностью цвета, и имеют opengl hardwar...
Опубликована статистика Steam за сентябрь 2022 года – RTX 3000 укрепляют позиции
Антон Васильев
14:23
смешные желания свинособак
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Adam Smith
14:22
сынок, прежде чем нести хню, погугли хотя бы в вики какой % населения проголосовал за сохранение СССР аразвал союза сделали конкретные люди, они и сейчас живы, которые 80х прошлого века плотно припали...
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Degit22
14:21
Нужно использовать куллер который крепится к стандартным ушкам тогда и проблем не будет, как купил куллер для AM2 так всё подходит и на AM3, и AM4, и на AM5 судя по всему подойдёт, только вертушку мен...
Как узнать, совместим ли ваш теперешний процессорный кулер с AM5 для сборки Zen 4
Сергей Сычев
14:14
Люди не выкупили иронию.
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
Pepelyator
14:10
"Великолепная игра Elden Ring" - стоит уточнить в тексте, что это Ваше мнение. "Поэтому накопители объемом 500 ГБ становятся минимумом, требующимся игровому ПК, а лучше смотреть на модели объемом 1 ГБ...
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
wwr222
14:07
Справедливый кол за вывод. Итак начинаем... "Есть мнение, что эти утилиты никуда не годятся и не могут вообще разогреть процессор и видеокарту. А в настоящих играх процессор сразу начинает потреблять ...
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
rikki_tikki
14:06
Ну да. В 2022 году фашисты начали бомбить Киев в 5 утра а не 4
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
gladvalakas1
14:06
а фпес?
Представлена клавиатура-трость от Google длиной 1,65 метра
Adam Smith
14:04
а ты что дэнэровец? ты наверно еще пишешь "в украину", а не "на"?
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем