С руководством Samsung и SK hynix.

Весной этого года сделка NVIDIA по покупке британского разработчика процессорных архитектур Arm у японской корпорации SoftBank развалилась из-за антимонопольных противоречий, но нынешние владельцы бизнеса Arm не теряют надежды хорошо на нём заработать. В условиях экономического спада выходить на публичное размещение акций не очень выгодно, но продать часть акций альянсу стратегических инвесторов было бы разумно. По информации Business Korea, первого октября глава SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) посетил Южную Корею для проведения переговоров с возможными инвесторами.

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Источник изображения: Business Korea

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Среди последних упоминается не только флагман полупроводниковой промышленности Samsung Electronics, но и компания SK hynix, руководство которой ещё в марте вслух высказывало заинтересованность в инвестициях в активы Arm. О подготовке встречи в сентябре сообщал и вице-председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), поэтому глава SoftBank наверняка пообщался с ним на соответствующие темы. О результатах переговоров пока ничего не сообщается.