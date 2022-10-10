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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Ручной супертихий пылесос ILIFE W150 3в1 уже можно купить на Aliexpress с 43% скидкой
Ещё никогда уборка не была такой простой, ведь пылесос прекрасно справляется с мусором, не оставляя следов и разводов на полу
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Обычная домохозяйка тратит на уборку и мытьё полов массу времени. Для начала комнату нужно подмести, после налить в ведро воды и постоянно меняя швабру долго и мучительно выполнять рутинную обязанность. К счастью, технологии шагнули далеко вперёд, а значит вы можете упростить жизнь себе или своей второй половинке. Обязательно изучите характеристики ручного пылесоса 3в1 под названием ILIFE W150 для влажной и сухой уборки.



Строго говоря, ILIFE W150 не является пылесосом в привычном понимании, ведь у него нет мощного двигателя, захватывающего мусор и пыль. Это значит, что использовать устройство можно только для твёрдых поверхностей, но это только кажется недостатком, ведь всё самое интересное кроется в деталях. Прежде всего стоит помнить, что благодаря отсутствию механизма всасывания удалось снизить уровень шума до 60 дБ, а значит уборка перестанет оглушать всех жильцов дома, вынуждая их ретироваться на улицу.



Но и это далеко не всё. Так, на нижней поверхности находится полимерный ролик длиной 285 мм, обладающий повышенной гибкостью. Он поглощает лежащий на полу мелкий и крупный мусор, отправляя его в специальный контейнер. На эффективность очистки отсутствие мотора не влияет, а вот автономность стала намного выше. Приводится следующая статистика: если обычный пылесос способен проработать в автономном режиме до 35 минут, то W150 будет служит от одного заряда до 90 минут. Одновременно с этим происходит влажная уборка пола. Поток чистой воды подаётся на щётку, что снимает налипшую грязь, а в итоге квартира будет сиять, ведь губка не только собирает мусор, но и поглощает оставшуюся влагу, не оставляя разводов на плитке и других поверхностях. Время уборки сокращается, а пол высыхает очень быстро.



Производитель указывает, что смог добиться впечатляющего очищения в углах. Так, губка способна проникнуть в самые труднодоступные места, убирая мусор на расстоянии меньше 5 мм от неудобных выступов и кромок. Устройство способно выполнять сразу три функции одновременно: подметать, мыть и протирать пол, а благодаря большому баку с водой ёмкостью 1 литр вы сможете привести в порядок весь дом без отнимающих время остановок. Ну а беспокоиться о результате не стоит, ведь во время контакта с полом внутри пылесоса происходит отделение твёрдого мусора от грязной воды. Никакого смешивания, что значительно повышает конечный результат, ведь для влаги и пыли предусмотрены отдельные контейнеры. Ориентировочная дальность пробега по квартире нового W150 достигает внушительных 300 метров квадратных. Обязательно посмотрите видео, на котором весь процесс можно увидеть воочию.



Первоначальная цена пылесоса стартует с 30 581.49 рубля, но благодаря 43% скидке вы можете купить его всего за 17 431.45 рубля. Продажи стартуют 10 октября, а на конечную цену могут влиять перепады курса российской валюты.

Купить ILIFE W150 на Aliexpress
Больше подробностей на официальном сайте

#ilife
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10:57
карта лгбтшная...да и автор..
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Иннокентий Васильевич
10:56
Заглот, какие танки??? Давай про супертихий пылесосос задвинь че нить Гораздо прибыльнее твоих опусов
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OgoGoLog
10:55
Его в контрЦИПСО забрали. Там такие генераторы случайных мыслей нужны, что бы украинских ботов перегружать.
GeForce RTX 4090 никогда не будет в дефиците: видеокарт хватит всем, даже майнерам
Иннокентий Васильевич
10:54
Какое гуано Уже и в новостях, не только в бложиках Владельцу нищего сайтеца денюжек не хватает на бутерброды с черной икрой?
Ручной супертихий пылесос ILIFE W150 3в1 уже можно купить на Aliexpress с 43% скидкой
OgoGoLog
10:51
"У них акции упали, из-за этого и выручка дропнулась" "вышел стагнацией назад" А - аналитика.
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