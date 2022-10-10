Обычная домохозяйка тратит на уборку и мытьё полов массу времени. Для начала комнату нужно подмести, после налить в ведро воды и постоянно меняя швабру долго и мучительно выполнять рутинную обязанность. К счастью, технологии шагнули далеко вперёд, а значит вы можете упростить жизнь себе или своей второй половинке. Обязательно изучите характеристики ручного пылесоса 3в1 под названием ILIFE W150 для влажной и сухой уборки.
Строго говоря, ILIFE W150 не является пылесосом в привычном понимании, ведь у него нет мощного двигателя, захватывающего мусор и пыль. Это значит, что использовать устройство можно только для твёрдых поверхностей, но это только кажется недостатком, ведь всё самое интересное кроется в деталях. Прежде всего стоит помнить, что благодаря отсутствию механизма всасывания удалось снизить уровень шума до 60 дБ, а значит уборка перестанет оглушать всех жильцов дома, вынуждая их ретироваться на улицу.
Но и это далеко не всё. Так, на нижней поверхности находится полимерный ролик длиной 285 мм, обладающий повышенной гибкостью. Он поглощает лежащий на полу мелкий и крупный мусор, отправляя его в специальный контейнер. На эффективность очистки отсутствие мотора не влияет, а вот автономность стала намного выше. Приводится следующая статистика: если обычный пылесос способен проработать в автономном режиме до 35 минут, то W150 будет служит от одного заряда до 90 минут. Одновременно с этим происходит влажная уборка пола. Поток чистой воды подаётся на щётку, что снимает налипшую грязь, а в итоге квартира будет сиять, ведь губка не только собирает мусор, но и поглощает оставшуюся влагу, не оставляя разводов на плитке и других поверхностях. Время уборки сокращается, а пол высыхает очень быстро.
Производитель указывает, что смог добиться впечатляющего очищения в углах. Так, губка способна проникнуть в самые труднодоступные места, убирая мусор на расстоянии меньше 5 мм от неудобных выступов и кромок. Устройство способно выполнять сразу три функции одновременно: подметать, мыть и протирать пол, а благодаря большому баку с водой ёмкостью 1 литр вы сможете привести в порядок весь дом без отнимающих время остановок. Ну а беспокоиться о результате не стоит, ведь во время контакта с полом внутри пылесоса происходит отделение твёрдого мусора от грязной воды. Никакого смешивания, что значительно повышает конечный результат, ведь для влаги и пыли предусмотрены отдельные контейнеры. Ориентировочная дальность пробега по квартире нового W150 достигает внушительных 300 метров квадратных. Обязательно посмотрите видео, на котором весь процесс можно увидеть воочию.
Первоначальная цена пылесоса стартует с 30 581.49 рубля, но благодаря 43% скидке вы можете купить его всего за 17 431.45 рубля. Продажи стартуют 10 октября, а на конечную цену могут влиять перепады курса российской валюты.