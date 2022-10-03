Первичное размещение акций Porsche AG должно было стать не только крупнейшим в Европе с 2011 года, но и открыть родственному концерну Volkswagen путь в светлое электромобильное будущее. С выходом на биржу Porsche, как поясняет Bloomberg, в итоге пришлось поспешить, поскольку назревающий энергетический кризис в Европе грозит перейти в экономический, а искать поддержки у инвесторов в такое сложное время будет тяжелее.
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На прошлой неделе первичное размещение акций Porsche позволило Volkswagen привлечь около 9,4 млрд евро. Ценные бумаги дебютировали на отметке €82,50, но в понедельник уже подешевели до €81. Руководящего обеими компаниями после ухода Герберта Дисса (Herbert Diess) с поста генерального директора Оливера Блюме (Oliver Blume) подобная динамика курса акций Porsche не особо смущает. По его словам, в былые годы компания смогла доказать, что способна эффективно противостоять разного рода неурядицам. Глава Porsche считает, что «инвесторы любят вкладывать средства в стабильные бизнесы», и это поможет компании выстоять и на этот раз.