Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Porsche призывает инвесторов поверить в устойчивость этой марки к кризисам
При этом курс акций компании начал снижаться после дебюта на бирже.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Первичное размещение акций Porsche AG должно было стать не только крупнейшим в Европе с 2011 года, но и открыть родственному концерну Volkswagen путь в светлое электромобильное будущее. С выходом на биржу Porsche, как поясняет Bloomberg, в итоге пришлось поспешить, поскольку назревающий энергетический кризис в Европе грозит перейти в экономический, а искать поддержки у инвесторов в такое сложное время будет тяжелее.

реклама

Источник изображения: Porsche

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На прошлой неделе первичное размещение акций Porsche позволило Volkswagen привлечь около 9,4 млрд евро. Ценные бумаги дебютировали на отметке €82,50, но в понедельник уже подешевели до €81. Руководящего обеими компаниями после ухода Герберта Дисса (Herbert Diess) с поста генерального директора Оливера Блюме (Oliver Blume) подобная динамика курса акций Porsche не особо смущает. По его словам, в былые годы компания смогла доказать, что способна эффективно противостоять разного рода неурядицам. Глава Porsche считает, что «инвесторы любят вкладывать средства в стабильные бизнесы», и это поможет компании выстоять и на этот раз.

#финансы #электромобили #акции #volkswagen #германия #porsche #европейский кризис
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla смогла нарастить еженедельные объёмы выпуска электромобилей в Берлине до 2000 штук
Принадлежащая Intel компания Mobileye подала заявку на публичное размещение акций
Tesla выпустила в третьем квартале 365 тысяч электромобилей, но не успела все отгрузить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
38
Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса
42
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
67
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
9
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
56
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
3
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
58
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
40
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
25
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
19

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
13:39
а ты чьих будешь? провокатор
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
Майню в долгосрок
13:39
пофиг.я щя ягу пить буду и смотреть в топовый монитор
Вступление Украины в НАТО поддержали 10 стран-участниц альянса
Антон Васильев
13:39
Там на этот год уже наших заказано куча самолётов, и МС-21 и ТУ-204, и даже Суперджетов куча. Хотя мне идея Супеджета никогда не нравилась, я был против
В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
Александр Пономарев
13:39
о да... такие нищие... что во дворе машину поставить некуда
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
rikki_tikki
13:37
У россиян скоро будет возможность убедится в ошибочности этого высказывания
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
rikki_tikki
13:36
Вы не путайте государственный карман и граждан. РФ очень богатая страна с поразительно нищими гражданами.
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
Александр Пономарев
13:34
показывать цены озон глобал... а вы там заказывали хоть раз? я вот не рискну
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
Александр Пономарев
13:33
так потому и стоила копейки - что ее бесплатно у России тырили, еще и должна оставалась
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
Александр Пономарев
13:33
нищая??? лол.. а что на западе орут, что сверхдоходы у России огромные и надо срочно потолок цен на углеводороды вводить?
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
Пузо
13:32
С выводом текста, видео и пасьянса на экран оно справляется на отлично. Есть огромное количество людей, которым больше ничего от видеоадаптера не надо.
AMD выпустила первые драйверы для iGPU новых процессоров Ryzen 7000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем