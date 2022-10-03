И только потом станет полегче.

В интервью французским СМИ генеральный директор Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares), как сообщает Reuters, поделился не очень оптимистичным прогнозом по срокам победы над дефицитом полупроводниковых компонентов, который многие месяцы не позволяет автопроизводителям выпускать продукцию в достаточных количествах. По его мнению, проблемы с доступностью чипов в автопроме сохранятся до конца 2023 года, и только потом можно будет говорить о некотором улучшении.

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Источник изображения: Reuters

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С другой стороны, повышение цен на полупроводниковые компоненты поставщиками добавило им энтузиазма, и теперь они более охотно поставляют свои изделия на автосборочные конвейеры. По всей видимости, конъюнктура спроса изменилась, и теперь даже заказы со стороны автопроизводителей не кажутся участникам рынка полупроводниковых компонентов невыгодными или малозначительными. К августу, как отмечают различные источники, объёмы производства автомобилей в Европе и Японии вернулись к росту, хотя на протяжении предыдущих пяти месяцев они стабильно сокращались.