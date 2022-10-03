Издание Nikkei Asian Review смогло по своим каналам подтвердить информацию, которые китайские СМИ активно обсуждают с конца сентября. По данным источника, в прошлом месяце крупнейший китайский производитель твердотельной памяти – компания YMTC, лишилась генерального директора. Саймон Ян (Simon Yang) стоял у истоков YMTC, которая была основана в 2016 году, и в сжатые сроки смогла составить некоторую конкуренцию мировым лидерам в технологической сфере. Сейчас YMTC массово выпускает 128-слойную память типа 3D NAND, всего на пару поколений уступая лидерам мирового рынка.
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Причины ухода Саймона Яна с поста генерального директора YMTC не уточняются, но его функции вынужден временно взять на себя председатель совета директоров Чень Нань-Сян (Chen NanXiang), хотя сам находится в этой должности всего несколько месяцев после ареста своего предшественника Чжао Вэйгуо (Zhao Weiguo) по подозрению в коррупции.