Пока же с этой задачей справляется Samsung.

Сейчас Tesla получает свои чипы FSD для бортовых систем активной помощи водителю от компании Samsung, которая выпускает их по 14-нм технологии. По слухам, первоначально американский производитель электромобилей для бортовых систем четвёртого поколения рассчитывал поручить выпуск новых процессоров FSD той же компании Samsung, но уже с использованием 7-нм или продвинутой технологии. Теперь DigiTimes сообщает, что Tesla может отдать предпочтение услугам TSMC.

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Источник изображения: Tesla

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По крайней мере, об этом первоисточнику позволяет говорить факт участия Tesla в технологическом симпозиуме TSMC, который объединил около 37 крупных клиентов тайваньского контрактного производителя чипов. На мероприятии под эгидой TSMC даже должен будет выступить вице-президент Tesla Питер Бэннон (Peter Bannon), ответственный за разработку соответствующих компонентов. Дополнительно сообщается, что и Volkswagen стала заказывать у TSMC специализированные чипы, минуя посредников в виде поставщиков автомобильных компонентов.