Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на информационную рассылку Bloomberg, компания Apple вряд ли будет возвращать функцию Touch ID на свои смартфоны, хотя подобные слухи и продолжают курсировать в определённых кругах. По крайней мере, старшие модели iPhone будут опираться на биометрическую аутентификацию через Face ID с использованием фронтальной камеры, а отпечаток пальца для соответствующих нужд использоваться не будет.
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Вернётся ли Touch ID на более доступные модели iPhone – вопрос открытий. По слухам, компания тестирует как возможность интеграции соответствующего датчика под поверхность дисплея, так и возвращение должной функциональности кнопки выключения питания. В определённых условиях дополнительный фактор аутентификации мог бы повысить степень защиты данных клиентов Apple, но в обозримом будущем она будет делать ставку на функцию Face ID.