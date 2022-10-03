По крайней мере, это актуально для флагманских моделей.

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на информационную рассылку Bloomberg, компания Apple вряд ли будет возвращать функцию Touch ID на свои смартфоны, хотя подобные слухи и продолжают курсировать в определённых кругах. По крайней мере, старшие модели iPhone будут опираться на биометрическую аутентификацию через Face ID с использованием фронтальной камеры, а отпечаток пальца для соответствующих нужд использоваться не будет.

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Источник изображения: 9to5Mac

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Вернётся ли Touch ID на более доступные модели iPhone – вопрос открытий. По слухам, компания тестирует как возможность интеграции соответствующего датчика под поверхность дисплея, так и возвращение должной функциональности кнопки выключения питания. В определённых условиях дополнительный фактор аутентификации мог бы повысить степень защиты данных клиентов Apple, но в обозримом будущем она будет делать ставку на функцию Face ID.