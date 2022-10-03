Компания Илона Маска продолжает экспансию производства, невзирая на трудности.

Компания Tesla традиционно оперативно подводит предварительные итоги квартала, и в третьей четверти этого года она смогла выпустить 365 923 электромобиля, но отгрузить успела только 343 830 штук. По словам производителя, у компании возникли сложности с поиском средств доставки продукции по разумным ценам, и это сдерживало ритмичность поставок в минувшем квартале.

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Источник изображения: Tesla

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Флагманских Model S и Model X, которые выпускаются только на старейшем предприятии компании в Калифорнии, в третьем квартале было выпущено 19 935 штук и отгружено 18 672 экземпляра. Более массовые Model Y и Model 3 были выпущены в количестве 345 988 штук и отгружены в количестве 325 158 экземпляров. Объёмы производства электромобилей Tesla последовательно выросли на треть и увеличились на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для периода, характеризуемого дефицитом компонентов и ростом цен на материалы, это очень впечатляющая динамика.