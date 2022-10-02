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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск признался, какой совет дал бы себе в молодости
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Мероприятие AI Day 2022 завершилось сессией вопросов и ответов, и руководитель Tesla Илон Маск (Elon Musk) с подачи присутствующих участников был вынужден коснуться философской темы, как поясняет Reuters. Его спросили, что бы 51-летний миллиардер сказал более молодому себе, если бы такая возможность представилась.

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Источник изображения: Tesla

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Вопрос заставил Илона Маска задуматься, но отвечать на него он начал с предложения самому себе больше встречаться с умными людьми и читать много книг. По сути, он в молодости как раз этим и занимался, как добавил Маск. Одновременно он бы посоветовал себе не слишком увлекаться работой, а иногда «останавливаться и вдыхать ароматы роз». Миллиардер вспомнил, что когда несколько лет назад он курировал строительство одного из ранних образцов ракеты SpaceX, которое осуществлялось на живописном острове, он не задерживался, чтобы окинуть взглядом красоты местной природы. По его мнению, тогда бы ему стоило задержаться на пляже, чтобы пропустить стаканчик какого-нибудь напитка.

#tesla #илон маск #spacex
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