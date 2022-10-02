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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla смогла нарастить еженедельные объёмы выпуска электромобилей в Берлине до 2000 штук
Метафорически, это новость о разгоне.
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Официальная церемония открытия предприятия Tesla в Германии прошла в конце марта текущего года, а уже в июне компания заявила, что здесь собирается по тысяче кроссоверов Model Y в неделю. Не обошлось и без производственных компромиссов, поскольку первоначально машины немецкой сборки оснащаются более старыми ячейками типоразмера 2170, а не прогрессивными 4680, которые подразумевают их интеграцию в силовую структуру кузова. Впрочем, пока Tesla не теряет надежды освоить выпуск электромобилей с аккумуляторными ячейками типа 4680 на предприятии в Германии до конца этого года.

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Четвёртый квартал, как можно судить по соответствующей фотографии, предприятие Tesla в Берлине начало с заявления о своей способности выпускать по 2000 кроссоверов Model Y в неделю. Получается, что на увеличение объёмов производства с нуля до 100 тысяч электромобилей в год у компании ушло менее десяти месяцев.

Источник изображения: Tesla

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И это вряд ли будет пределом возможностей берлинского предприятия Tesla, поскольку оно к концу текущего года должно освоить выпуск 5000 электромобилей в неделю. Экспансия производства позволит компании снизить зависимость от китайских поставок, поскольку до сих пор основная часть реализуемых в Европе Model Y и Model 3 выпускалась на предприятии в Шанхае, работа которого в апреле прерывалась локдаунами, да и логистические цепочки до сих пор нарушены.

#tesla #электромобили tesla #германия
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