Аналитики Bank of America считают, что обсуждаемая в прессе корректировка компанией Apple производственной программы по выпуску iPhone в ближайшие месяцы будет оказывать негативное влияние на всю отрасль, поскольку спрос снизится и в других сегментах рынка. Если объёмы производства iPhone сократятся на 5-10% в ближайшие три квартала, то вся полупроводниковая отрасль продемонстрирует снижение в диапазоне от 10 до 15%.
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По мнению экспертов, спрос снизится не только на iPhone и другие смартфоны, но и на ПК, игровые приставки и автомобили. Apple до сих пор считала, что негативные процессы в мировой экономике минимально затронут спрос на дорогие смартфоны, но представители Bank of America считают подобный прогноз слишком оптимистичным.