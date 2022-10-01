От дополненной реальности будет куда больше пользы, по его мнению.

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) не раз отмечал, что считает дополненную реальность более полезной для человечества платформой, чем виртуальную реальность в чистом виде. В недавнем интервью нидерландскому ресурсу Bright он в очередной раз поделился подобной точкой зрения. Прежде всего, Кук заявил о наличии у технологий дополненной реальности блестящих перспектив применения во многих сферах деятельности, от образования до медицины. Однажды, как уверен глава Apple, человечество обернётся назад и удивится, как мы ранее могли обходиться без дополненной реальности.

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Источник изображения: Apple

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Во-вторых, виртуальная реальность, по его мнению, позволяет человеку погружаться в новые миры, но при этом не является той средой, в которой человек мог бы провести всю жизнь. Она нужна лишь для периодических погружений, и при этом не так уж хорошо подходит, например, для общения. По традиции, Тим Кук не стал давать намёков по поводу сроков появления специализированных устройств Apple, предназначенных для работы с дополненной реальностью.