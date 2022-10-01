Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тим Кук заявил, что виртуальная реальность – это не та среда, в которой можно провести всю жизнь
От дополненной реальности будет куда больше пользы, по его мнению.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 45 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) не раз отмечал, что считает дополненную реальность более полезной для человечества платформой, чем виртуальную реальность в чистом виде. В недавнем интервью нидерландскому ресурсу Bright он в очередной раз поделился подобной точкой зрения. Прежде всего, Кук заявил о наличии у технологий дополненной реальности блестящих перспектив применения во многих сферах деятельности, от образования до медицины. Однажды, как уверен глава Apple, человечество обернётся назад и удивится, как мы ранее могли обходиться без дополненной реальности.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Во-вторых, виртуальная реальность, по его мнению, позволяет человеку погружаться в новые миры, но при этом не является той средой, в которой человек мог бы провести всю жизнь. Она нужна лишь для периодических погружений, и при этом не так уж хорошо подходит, например, для общения. По традиции, Тим Кук не стал давать намёков по поводу сроков появления специализированных устройств Apple, предназначенных для работы с дополненной реальностью.

#apple #виртуальная реальность #дополненная реальность #тим кук
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung попытается заинтересовать своим 3-нм техпроцессом компании AMD и Qualcomm
Apple удалила из App Store приложение «2ГИС»
Услуги TSMC для Apple могут и не подорожать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
77
Как я превратил файловый менеджер Total Commander в удобный инструмент управления ПК
31
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
414
Графический редактор Krita - свобода и функционал
8
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
187
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
22
Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
5

Сейчас обсуждают

Козак Турчинов
14:12
тупые укроботы в истерике! в коментариях у них одна победа, а в реале народ уходит от нацистов
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Sheshenbek
14:09
Гляну. А что завидно? Что я безработный покупаю ништяки, А ты сидишь и завидуешь меня
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
Козак Турчинов
14:08
укроботы сегодня особенно лютуют!
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
Козак Турчинов
14:08
бомжатская видяха не потянет 144гц
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
Victor Konovalov
14:07
Никто и ничто не совершенно
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
Victor Konovalov
14:06
Люди несовершенны, общество несовершенно, Интернет несовершенен, Компьютеры несовершенны, Алгоритмы несовершенны.
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
DennisDD
14:03
Прелюдия к жёсткому гей порно ))
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Kira625
14:03
Какой-нить прозрачный orico с али за 500руб и какой-нить винт с апгрейженных нотиков (где его поменяли на ссд) почти за бесплатно - не понимаю в принципе людей покупающих внешние hdd. Так сильно нужна...
Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
Sheshenbek
14:00
В общем парни, сижу и думаю, что-то достал меня уже этот full HD 75 гц, пойду я сейчас в DNS и куплю себе новый хороший большой монитор 27 дюймов 2k144. Вечером отпишусь ребят
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
Сева Шевченко
13:55
может и дойдет в 2067м году
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем