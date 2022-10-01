Сколько средств будет привлечено, не уточняется, но Intel сохранит контроль над этим разработчиком.

Инвесторы пока не торопятся вкладывать средства в компании технологического сектора, поскольку спад сформированного пандемией спроса на электронику оставляет некоторую неопределённость относительно их ближайшего будущего, но корпорацию Intel это совершенно не смущает. Как поясняет CNBC, процессорный гигант на уходящей неделе подал заявку на публичное размещение акций дочерней компании Mobileye.

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Источник изображения: Reuters

Израильский разработчик компонентов и программного обеспечения для систем автономного управления транспортом был куплен Intel в 2017 году за рекордные $15,3 млрд, и пока Mobileye только предстоит оправдать эти затраты. В 2019 году подразделение принесло Intel не более $879 млн, годом позднее выручка выросла до $967 млн, а в прошлом достигла $1,39 млрд. Если в 2019 году Mobileye принесла материнской компании $328 млн убытков, то в прошлом году их размер ограничился $75 млн, хотя о прибыли говорить по-прежнему рано.

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Какое количество акций и по какой цене Mobileye собирается разместить, в заявке не уточняется, но структура размещения позволит Intel сохранить контроль над советом директоров компании и принимаемыми им решениями. Ранее сообщалось, что Mobileye может привлечь на фондовом рынке количество средств, эквивалентное капитализации в $50 млрд, но в текущих условиях подобная цель кажется слишком оптимистичной.