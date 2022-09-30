Micron Technology оказалась не единственной компанией полупроводникового сектора, заявившей о необходимости сократить производство микросхем памяти. По информации Reuters, японская Kioxia, которая профильный бизнес унаследовала в 2018 году от корпорации Toshiba, со следующего месяца собирается сократить количество обрабатываемых на двух предприятиях в Японии кремниевых пластин на 30%.
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Как долго будет действовать подобное ограничение, не уточняется, но Kioxia пообещала реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке памяти достаточно оперативно. У компании имеются два предприятия на севере и в центральной части Японии, соответственно, и они функционируют под совместным с Western Digital Corporation управлением. Таким образом, от сокращения объёмов производства твердотельной памяти на этих японских площадках может пострадать и заокеанский партнёр Kioxia.