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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Kioxia сократит объёмы производства памяти на 30% на двух предприятиях в Японии
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Micron Technology оказалась не единственной компанией полупроводникового сектора, заявившей о необходимости сократить производство микросхем памяти. По информации Reuters, японская Kioxia, которая профильный бизнес унаследовала в 2018 году от корпорации Toshiba, со следующего месяца собирается сократить количество обрабатываемых на двух предприятиях в Японии кремниевых пластин на 30%.

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Источник изображения: Reuters

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Как долго будет действовать подобное ограничение, не уточняется, но Kioxia пообещала реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке памяти достаточно оперативно. У компании имеются два предприятия на севере и в центральной части Японии, соответственно, и они функционируют под совместным с Western Digital Corporation управлением. Таким образом, от сокращения объёмов производства твердотельной памяти на этих японских площадках может пострадать и заокеанский партнёр Kioxia.

#полупроводники #япония #3d nand #kioxia
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