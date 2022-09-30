Не стали препятствием даже суровые санитарные ограничения.

В Тяньцзине, где в минувшую субботу SMIC приступила к строительству одного из крупнейших своих предприятий по контрактному производству чипов, с конца августа количество охваченных санитарными локдаунами районов выросло до четырнадцати штук, и лишь два района остаются свободными от подобных ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Как поясняет издание SCMP, руководству SMIC удалось договориться с властями Тяньцзиня о возможности начать строительство нового предприятия, которое после ввода в строй будет способно выпускать по 100 тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм ежемесячно.

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Источник изображения: DigiTimes

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Для сравнения, текущий год SMIC рассчитывает завершить с ежемесячным объёмом производства кремниевых пластин типоразмера 200 мм в количестве до 150 тысяч штук. У компании уже имеется подобное предприятие в Тяньцзине, которое было унаследовано от Motorola в 2006 году и десятью годами позже подверглось масштабной модернизации. На строительство нового предприятия SMIC выделит до $7,5 млрд, но самым продвинутым техпроцессом на его конвейере останется 28-нм технология. Зато использование кремниевых пластин типоразмера 300 мм позволит существенно увеличить производительность кластера в Тяньцзине.