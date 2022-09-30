Идеи Юрия Лозы находят воплощение на новом технологическом уровне.

Издание Electrek обнаружило, что глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе вновь вернулся к обсуждению идеи о наличии у электрического пикапа Cybertruck преодолевать небольшие расстояния по воде без контакта колёс с грунтом. По словам миллиардера, машина будет достаточно водонепроницаемой, чтобы преодолевать вплавь небольшие расстояния по поверхности рек, озёр и морей. При условии отсутствия сильного волнения, разумеется.

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Источник изображения: Electrek

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В качестве примера Маском был приведён водный маршрут протяжённостью около 360 метров, отделяющий космодром SpaceX в Техасе от близлежащего острова. Ранее Илон Маск намекал, что превратить Cybertruck в плавсредство можно будет без особых модификаций, и судя по всему, в движение пикап будет приводиться за счёт вращения колёс в водной среде. По крайней мере, именно так объяснял глава компании способность Tesla Model S выступать в роли электрической лодки при форсировании водных преград во время наводнения или сильного ливня.