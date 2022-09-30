От Китая страна зависит экономически, а от США – в технологическом плане.

Южная Корея является родиной сразу двух крупных поставщиков микросхем памяти, а выручка от экспорта профильной продукции сильно влияет на экономику страны, поэтому попытки США втянуть её в технологический альянс Chip 4, который фактически должен способствовать сдерживанию развития Китая на полупроводниковом направлении, до сих пор неоднозначно оценивались представителями как Южной Кореи, так и КНР. И всё же, как сообщает Reuters, формальная встреча потенциальных участников этого альянса на этой неделе состоялась на Тайване.

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Источник изображения: Reuters

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Проводил её, как сообщается, так называемый Американский институт на Тайване, де-факто выполняющий функции посольства США на острове, который власти Китая считают частью своей территории. Помимо представителей США и Тайваня, во встрече приняли участие делегаты из Японии и Южной Кореи. По крайней мере, последнюю из стран представлял чиновник, отвечающий за дипломатическую работу с Тайванем. Разумеется, проведение такой встречи ещё не означает, что альянс будет сформирован в сжатые сроки, но данное событие подтверждает намерения властей США довести задуманное до конца.