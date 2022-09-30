Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Представители Южной Кореи всё-таки приняли участие в заседании потенциальных членов «антикитайского» технологического альянса
От Китая страна зависит экономически, а от США – в технологическом плане.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Южная Корея является родиной сразу двух крупных поставщиков микросхем памяти, а выручка от экспорта профильной продукции сильно влияет на экономику страны, поэтому попытки США втянуть её в технологический альянс Chip 4, который фактически должен способствовать сдерживанию развития Китая на полупроводниковом направлении, до сих пор неоднозначно оценивались представителями как Южной Кореи, так и КНР. И всё же, как сообщает Reuters, формальная встреча потенциальных участников этого альянса на этой неделе состоялась на Тайване.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Проводил её, как сообщается, так называемый Американский институт на Тайване, де-факто выполняющий функции посольства США на острове, который власти Китая считают частью своей территории. Помимо представителей США и Тайваня, во встрече приняли участие делегаты из Японии и Южной Кореи. По крайней мере, последнюю из стран представлял чиновник, отвечающий за дипломатическую работу с Тайванем. Разумеется, проведение такой встречи ещё не означает, что альянс будет сформирован в сжатые сроки, но данное событие подтверждает намерения властей США довести задуманное до конца.

#полупроводники #китай #сша #тайвань #япония #южная корея #альянс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тайваньские компании ведут переговоры об инвестициях в европейскую экономику
Услуги TSMC для Apple могут и не подорожать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
70
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
7
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
167
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
114
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
9
Графический редактор Krita - свобода и функционал
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
4
ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
+

Сейчас обсуждают

Юра Репченко
08:58
Какое дело Нвидиа до вторичного рынка? Этот рынок только портит ей всё.
AMD продолжает увеличивать свою долю процессорного рынка даже в сложных условиях
Макпал Муратова
08:53
Зелот-заглот!!! Как всегда полная пурга!)))
Новый Ryzen 9 7950X продемонстрировал разочаровывающие результаты в играх, уступив Core i9-12900K
Михаил Соломинский
08:44
и тут новости от уродов?
Голландия лишила лицензии оператора Турецкого потока
Саша Смирнов
08:44
Он не это имел ввиду)
Настольным процессорам Ryzen 7000X3D быть — инсайдер поделился изображением с планами AMD
XAM
08:42
Искандеры и прочие Х вы не собьете. И кинжалы тоже не собьете. Никто не собьет. То что вы готовы сдохнуть за печеньки западных господ - это известно еще с 2014 года. Кто сказал, что мы будем разрушать...
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
XAM
08:37
Вся статистика по сбитым хаймаксам вложилась в один видосик? https://www.youtube.com/watch?v=QSEs1wujwI4 Хармы сбиваются на раз и два. Наши РЭБ там, где 150тыс. ВС РФ дерут миллионную армию 404 подде...
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Terminator Cheburator
08:30
Терпеть. Не брать! Это барахло должно упасть в разы
Видеокарты AMD подешевели и возвращаются в магазины РФ – серия Radeon RX 6000 скинула до 18%
Максим Ширшов
08:24
Я считаю это признак дегенерации, когда у человека не развито понимание меры.
Настольным процессорам Ryzen 7000X3D быть — инсайдер поделился изображением с планами AMD
Андро Неприто
08:24
В общем, лет через пять допилят до QHD, может быть. Сменные модули -хороший ход. ПК- бояринам зайдет такое. И побольше вентиляторов с RGB. И чтоб можно было к системе отопления подключать, чтоб не зря...
ViewSonic представила складной 135-дюймовый дисплей весом 225 кг
Максим Ширшов
08:23
А вариантов как провести время кроме как бухать и играть вы не знаете ? Самоотравление алкоголем вы считаете единственной альтернативой играм ?
Настольным процессорам Ryzen 7000X3D быть — инсайдер поделился изображением с планами AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем