Прогресс наблюдается и в сегменте новых видеокарт для настольных систем.

Аналитики Susquehanna отмечают, что компания AMD продолжает увеличить свою долю на рынке процессоров в настольном и мобильном сегментах, включая хромбуки, и это наблюдалось ещё до выхода процессоров семейства Ryzen 7000. С другой стороны, по мнению экспертов, на фоне общего снижения спроса на ПК пользы от такой динамики показателей AMD тоже не будет в пропорциональных величинах.

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Источник изображения: Getty Images

Поставки ноутбуков, по мнению первоисточника, в годовом сравнении сократились на 20%, а в настольном сегменте поставки готовых ПК сократились на 17%. В таких условиях пострадает бизнес всех основных игроков рынка компьютерных компонентов – Intel, AMD и NVIDIA. Последняя, кстати, хоть и столкнулась с серьёзным затовариванием складов, на вторичном рынке смогла увеличить свою долю не только в настольном, но и в мобильном сегментах. Более того, на рынке даже возросла доля ноутбуков, оснащаемых дискретной графикой NVIDIA.

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Попутно отмечается, что на первичном рынке розничная стоимость старших моделей видеокарт опустилась на 30% ниже рекомендованного уровня, а на вторичном эта разница ещё больше. Примечательно, что если на вторичном рынке и в мобильном сегменте NVIDIA укрепила свои позиции, то на первичном рынке настольного сегмента компания уступила часть позиций конкурентам, главным из которых продолжает оставаться AMD.