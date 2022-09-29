Осведомлённые источники поведали ресурсу DigiTimes, что поставщики компонентов для ноутбуков не испытывают особых иллюзий по поводу скорого восстановления рынка. Имеющихся запасов компонентов должно хватить до конца текущего года, а спрос начнёт восстанавливаться не ранее второй половины следующего года.
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Сегмент активно рос в период пандемии, но теперь к неизбежной коррекции спроса добавляются и новые негативные факторы в виде высокой инфляции, вынуждающей граждан откладывать покупку электроники на неопределённый срок, а также общей макроэкономической неопределённости. По крайней мере, поставщики компонентов находят основания надеяться, что во второй половине следующего года ситуация изменится к лучшему.