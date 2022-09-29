Слухи о намерениях TSMC рассмотреть возможность строительства предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов в Германии ходят ещё с прошлого года, но им до сих пор не суждено было материализоваться. Агентство Reuters на этой неделе дало понять, что представителям Министерства экономики Тайваня известно о проведении некими локальными компаниями переговоров с отдельными европейскими странами и властями всего политического блока.
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Как подчеркнули тайваньские чиновники, решение об инвестициях будет приниматься компаниями исключительно с учётом коммерческих интересов. По традиции, прозвучала и уже привычная мантра о разделении демократических ценностей и одобрении экспансии бизнеса тайваньских компаний за пределы острова. Европейские власти тоже приветствуют готовность тайваньского бизнеса инвестировать в экономику своего региона, но конкретные компании в подобном контексте пока не упоминаются.