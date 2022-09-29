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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Клиенты Intel смогут получать новые процессоры за год до их выхода на рынок
Для тщательного изучения и тестирования.
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Не недавнем мероприятии, как поясняет Seeking Alpha, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) рассказал о нововведениях, которые компания внедрит в сфере своих взаимоотношений с клиентами. Те же провайдеры облачных услуг, например, получат возможность изучить разрабатываемые Intel компоненты за год до их появления на рынке. Кроме того, компания расширит круг клиентов, обладающих подобными возможностями.

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Источник изображения: Intel

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В сфере контрактного производства чипов Intel собирается способствовать внедрению стандарта Universal Chiplet Interconnect Express, который позволит объединять на одной подложке кристаллы разных разработчиков. Членами профильного консорциума уже являются Intel, TSMC и Samsung, а также более 80 бесфабричных разработчиков чипов. Контрактное подразделение Intel будет не только выпускать кристаллы для своих клиентов, но и оказывать услуги по их упаковке, а также интеграции на программном уровне.

#intel #полупроводники #чиплеты
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