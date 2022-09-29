Стоило процессору AMD Ryzen 9 7950X прописаться в базе данных HWBot, как китайский энтузиаст rog-fisher, предположительно осуществляющий свою деятельность при поддержке марки ASUS, зарегистрировал результат разгона новинки до 7472 МГц под жидким азотом в материнской плате ROG Crosshair X670 Gene на базе чипсета AMD X670 Extreme.
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Блок питания ASUS ROG Thor мощностью 1600 Вт тоже был предоставлен соответствующим производителем комплектующих, а вот память использовалась марки G.Skill. На указанной частоте процессору AMD Ryzen 9 7950X удалось сохранить активность всех шестнадцати ядер и 32 потоков.
Судя по снимку экрана, напряжение «на ядре» процессора было повышено до 1,634 В. К слову, подобный результат разгона является лучшим лишь в модельном зачёте, да и выборка пока ограничена двумя записями. В абсолютном же зачёте такой разгон соответствует лишь 342-й позиции.