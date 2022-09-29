Это приведёт к снижению выручки самой компании.

На этой неделе известное тайваньское издание DigiTimes успело сообщить, что мрачные макроэкономические прогнозы могут оказать негативное влияние на бизнес TSMC в следующем году. По крайней мере, этот источник утверждает, что крупные клиенты компании уже начали пересматривать свою производственную программу на 2023 год в сторону уменьшения.

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Источник изображения: PhonlamaiPhoto

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Среди компаний, готовых сократить объёмы заказываемой у TSMC продукции в следующем году, упоминаются Apple, AMD, Broadcom и NVIDIA. Руководство самой TSMC в итоге может пересмотреть собственный прогноз по темпам роста выручки компании в 2023 году в сторону сокращения. Соответствующие заявления могут быть сделаны в январе следующего года на профильном мероприятии для инвесторов и акционеров.