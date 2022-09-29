Некоторые свои заявления он должен согласовывать с юристами Tesla.

В 2018 году американские органы правосудия ограничили возможность Илона Маска (Elon Musk) высказываться без предварительного согласования с юристами Tesla на темы, способные существенно повлиять на бизнес компании. Поводом для такого ограничения стали известные заявления миллиардера о намерениях выкупить акции Tesla с рынка. Как настаивало обвинение, подобные заявления не были подкреплены наличием у Илона Маска достаточных финансовых ресурсов, но он продолжает утверждать обратное.

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Теперь, как поясняет Reuters, адвокаты Илона Маска подали жалобу в компетентные органы США, занимающиеся надзором в сфере биржевой торговли и ценных бумаг, в которой назвали сохраняющиеся ограничения противоречащими не только Конституции США, но и общим принципам свободы слова. Они требуют, чтобы Илону Маску вернули право свободно высказываться со страниц Twitter на любые темы.

Источник изображения: Reuters

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Это уже не первая попытка миллиардера снять данное ограничение, предыдущее заявление от 27 апреля текущего года было отклонено судьей. По мнению последнего, компания Tesla стала практически неуязвимой, а потому влияние Маска на фондовый рынок нужно хоть как-то ограничивать. Личное состояние Маска оценивается почти в $260 млрд, а ближайший соперник примерно в два раза беднее по версии Forbes.