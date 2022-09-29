В 2018 году американские органы правосудия ограничили возможность Илона Маска (Elon Musk) высказываться без предварительного согласования с юристами Tesla на темы, способные существенно повлиять на бизнес компании. Поводом для такого ограничения стали известные заявления миллиардера о намерениях выкупить акции Tesla с рынка. Как настаивало обвинение, подобные заявления не были подкреплены наличием у Илона Маска достаточных финансовых ресурсов, но он продолжает утверждать обратное.
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Теперь, как поясняет Reuters, адвокаты Илона Маска подали жалобу в компетентные органы США, занимающиеся надзором в сфере биржевой торговли и ценных бумаг, в которой назвали сохраняющиеся ограничения противоречащими не только Конституции США, но и общим принципам свободы слова. Они требуют, чтобы Илону Маску вернули право свободно высказываться со страниц Twitter на любые темы.
Это уже не первая попытка миллиардера снять данное ограничение, предыдущее заявление от 27 апреля текущего года было отклонено судьей. По мнению последнего, компания Tesla стала практически неуязвимой, а потому влияние Маска на фондовый рынок нужно хоть как-то ограничивать. Личное состояние Маска оценивается почти в $260 млрд, а ближайший соперник примерно в два раза беднее по версии Forbes.