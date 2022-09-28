Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Портативная колонка Tronsmart Bang Mini на 50 Вт с подсветкой в тон музыке стоит всего 5562 рубля
Колонка обладает мощными басами и чистым вокалом, а также защищена от пыли и брызг
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Многих пользователей привлекают смартфоны с огромными экранами и громкие колонки, размеры которых не могут не удивлять. Вот только не всегда большой – это синоним удачный и удобный. К примеру, если речь идёт о портативной колонке, то размер здесь полезен только в случае, если вы перемещаетесь на автомобиле. А вот в случае пеших походов и спонтанных вечеринок больше подойдут приспособления поменьше. Tronsmart прекрасно осознаёт потребности потенциальных покупателей, поэтому представила совершенно новую портативную колонку Bang Mini. Купить устройство можно на Aliexpress всего за 5562.03 рубля. Больше информации доступно на официальном сайте Tronsmart, а мы перечислим основные преимущества новой портативной колонки.



Прежде всего стоит знать о том, что Bang Mini стала рациональным переосмыслением более дорогой и громоздкой Bang и идеально подходит для тех, кто следует по жизни с музыкой. Устройство сочетает компактные размеры и качественный стереозвук без компромиссов. Как и в старшей версии здесь используется запатентованная технология Tronsmart SoundPulse Audio, включающая несколько основных характеристик. Прежде всего она эффективно устраняет искажения, что приводит к мягкому вокалу, богатому и гармоничному звучанию. Также технология способна корректировать положение вывода звука, переводя его на переднюю часть динамика. Это позволяет расширить звуковой диапазон, а вся комната окажется наполненной вокалом, что только усилит стереоэффект. Не останутся в стороне и любители низких часто, ведь колонка содержит всё необходимое для того, чтобы удивить даже продвинутых меломанов. Производитель отмечает, что одна из ключевых проблем динамиков кроется в невозможности одновременно воспроизводить глубокие басы и высокие вокальные тона. Технология SoundPulse обрабатывает звуки по отдельности, что позволяет усиливать басы и вокал на высоких тонах.



Если сравнивать обе колонки, то новинка меньше на 7 сантиметров, что привело к снижению веса на 2 килограмма. Она стала намного легче, что позволяет брать её с собой буквально везде. Ну а благодаря поддержке стандарта IPX6, можно не ограничивать себя, ведь Bang Mini не боится брызг от воды в бассейне, а также пыли и песка на пляже. Приятным дополнением станет подсветка, которая способна работать в такт проигрываемой музыке. Просто запустите мелодию и выберете один из семи цветов. Всё остальное сделает сама колонка, которая будет освещать ваш путь под модные ритмы. Быстрое сопряжение обеспечивается поддержкой технологии NFC, а ещё одной приятной фишкой может стать подключение сразу двух колонок для усиления звучания. Радиус между смартфоном и колонкой не должен превышать 15 метров, а время автономной работы достигает 15 часов. Длина Bang Mini равняется 30 сантиметров, вес достигает 2.4 килограмма, а мощность соответствует 50 Вт.



Глава компании Tronsmart с радостью делится секретами звучания новой портативной колонки. По его словам, качество обеспечивается за счёт двух независимых полостей. В передней расположен 2 среднечастотных твитера и 1 пассивный излучатель. Это гарантирует кристально чистые и невероятно чёткие высокие частоты. Задняя панель полностью отдана под два вуфера, обеспечивающих мощные басы. Bang Mini готова создавать атмосферу вечеринки в любое время и в любом месте.
#tronsmart #портативная колонка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tronsmart переходит на новый уровень – в продажу поступила новая портативная колонка T7
Tronsmart представила портативную колонку Bang – защита от воды IPX6 и время работы до 15 часов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
515
Историки рассказали о бесшумном револьвере НКВД СССР, который стрелял спиртовыми патронами
15
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
12
Что будет с курсом рубля этой зимой – финансовые эксперты из РФ ожидают падения до 75 р за 1 доллар
20
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
27
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
15
Metal: Hellsinger: металлический ад
4
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
+

Сейчас обсуждают

warmuza
10:09
я застрахован
На Авито замечены тысячи выгодных предложений по видеокартам: RTX 3070 всего за 32 тыс. рублей
Sheshenbek
10:09
Не надо ничего отменять, глупости не говори. Тогда я не смогу существовать, и мне придётся умереть. Мне понравилось сидеть на шее в государства, благодаря ему я себе собрал топовый ПК
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
АNDREЙ ²º¹¹
10:08
Сколько у хохлов своих соц сетей? А поисковиков? Зато эвропэйская страна с квалифицированными айтишниками
Российские SSD накопители появились в широкой продаже, цены на них вызывают недоумение
Tilk
10:08
как это реализовано? я не в курсе такого. В циве есть мод, который в первые 10 секунд и последние 10 секунд хода уменьшает силу атакующих юнитов, чтобы нивелировать преимущества. Других способов нет. ...
Ryzen 7600X оказался на 60% быстрее 12600K в Civilization VI
warmuza
10:07
я про пенсию по старости а пенсию по инвалидности надо отменять, самих инвалидов переделывать в киборгов и отправлять терраформировать Марс
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Павел Иванов
10:06
Оказывается, патриотическая нейросеть "Zelot" способна генерить контент не только про крипту и видеокарты. Во как.
Кто разрушил трубопровод Северный поток-2 и кто виноват в том, что Европа будет мёрзнуть этой зимой
warmuza
10:05
чтение советов от подростков в интернете – за и против
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
Sheshenbek
10:05
Я и так на пенсии сейчас. Но надо чтобы больше было
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Андрей Бердник
10:05
На луне бы сначало побывать.
Перед полетом на Марс человек обязательно должен побывать на Венере, считают ученые
Сергей Габриель
10:04
Автор,я не так давно увидел фото. На нём 960-ая на 2гб. Ценник более 300 долларов.
6 самых выгодных видеокарт осени для экономных геймеров со скидками в магазинах РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем