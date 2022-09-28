Многих пользователей привлекают смартфоны с огромными экранами и громкие колонки, размеры которых не могут не удивлять. Вот только не всегда большой – это синоним удачный и удобный. К примеру, если речь идёт о портативной колонке, то размер здесь полезен только в случае, если вы перемещаетесь на автомобиле. А вот в случае пеших походов и спонтанных вечеринок больше подойдут приспособления поменьше. Tronsmart прекрасно осознаёт потребности потенциальных покупателей, поэтому представила совершенно новую портативную колонку Bang Mini. Купить устройство можно на Aliexpress всего за 5562.03 рубля. Больше информации доступно на официальном сайте Tronsmart, а мы перечислим основные преимущества новой портативной колонки.
Прежде всего стоит знать о том, что Bang Mini стала рациональным переосмыслением более дорогой и громоздкой Bang и идеально подходит для тех, кто следует по жизни с музыкой. Устройство сочетает компактные размеры и качественный стереозвук без компромиссов. Как и в старшей версии здесь используется запатентованная технология Tronsmart SoundPulse Audio, включающая несколько основных характеристик. Прежде всего она эффективно устраняет искажения, что приводит к мягкому вокалу, богатому и гармоничному звучанию. Также технология способна корректировать положение вывода звука, переводя его на переднюю часть динамика. Это позволяет расширить звуковой диапазон, а вся комната окажется наполненной вокалом, что только усилит стереоэффект. Не останутся в стороне и любители низких часто, ведь колонка содержит всё необходимое для того, чтобы удивить даже продвинутых меломанов. Производитель отмечает, что одна из ключевых проблем динамиков кроется в невозможности одновременно воспроизводить глубокие басы и высокие вокальные тона. Технология SoundPulse обрабатывает звуки по отдельности, что позволяет усиливать басы и вокал на высоких тонах.
Если сравнивать обе колонки, то новинка меньше на 7 сантиметров, что привело к снижению веса на 2 килограмма. Она стала намного легче, что позволяет брать её с собой буквально везде. Ну а благодаря поддержке стандарта IPX6, можно не ограничивать себя, ведь Bang Mini не боится брызг от воды в бассейне, а также пыли и песка на пляже. Приятным дополнением станет подсветка, которая способна работать в такт проигрываемой музыке. Просто запустите мелодию и выберете один из семи цветов. Всё остальное сделает сама колонка, которая будет освещать ваш путь под модные ритмы. Быстрое сопряжение обеспечивается поддержкой технологии NFC, а ещё одной приятной фишкой может стать подключение сразу двух колонок для усиления звучания. Радиус между смартфоном и колонкой не должен превышать 15 метров, а время автономной работы достигает 15 часов. Длина Bang Mini равняется 30 сантиметров, вес достигает 2.4 килограмма, а мощность соответствует 50 Вт.
Глава компании Tronsmart с радостью делится секретами звучания новой портативной колонки. По его словам, качество обеспечивается за счёт двух независимых полостей. В передней расположен 2 среднечастотных твитера и 1 пассивный излучатель. Это гарантирует кристально чистые и невероятно чёткие высокие частоты. Задняя панель полностью отдана под два вуфера, обеспечивающих мощные басы. Bang Mini готова создавать атмосферу вечеринки в любое время и в любом месте.