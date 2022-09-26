Уже вскоре в продажу поступят процессоры серии Ryzen 7000. Все представители новой линейки будут поддерживать оперативную память DDR5 и интерфейс PCIe 5. При этом сами процессоры останутся квадратной формы, что позволит сохранить преемственность между платформами. И всё же, новый сокет АМ5 немного отличается от актуального АМ4, а значит у некоторых владельцев систем охлаждения могут возникнуть проблемы с отводом тепла. DeepCool знает о существующей проблеме, поэтому предлагает всем владельцам систем охлаждения получить комплект переходников абсолютно бесплатно. Отдельно указывается, что все новые продукты DeepCool будут поступать в продажу с необходимыми переходниками.
Инженеры DeepCool убедились, что разница между сокетом АМ4 и АМ5 есть, поэтому предлагают всем тем, кто официально совершил покупку кулера, использовать их и дальше благодаря бесплатному монтажному комплекту, совместимому с новым разъёмом. Стоит помнить, что бесконечно долго продолжаться раздача бесплатных комплектов не будет. Если вы хотите поучаствовать в акции, то с 23 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года можете обратиться по ссылке, где необходимо подтвердить факт покупки процессора с сокетом АМ5 или материнской платы на чипсете Х670. Важно правильно написать обратный адрес, ведь именно на него придёт бесплатный монтажный комплект.
Если вы не имеете возможности доказать факт покупки процессора, то можно просто купить монтажный комплект за 360 рублей. Внутри вы найдёте не только оборудование для крепления разъёма, но и инструменты, с помощью которых всё это можно установить. Отдельно отмечается, что рассылка доступна не во все регионы, а в некоторых случаях может взиматься плата за доставку.
DeepCool также предоставляет услугу проверки соответствия кулера новым требованиям к сокету АМ5. Если у вас остались вопросы, то стоит перейти на официальный сайт www.deepcool.com, где есть информация о том, выпускается для вашей системы охлаждения комплект монтажного крепления. Для этого требуется ввести серийный код кулера, а после система поможет сделать правильный выбор, где нужно указать обратный адрес и другие данные. Ниже можно получить больше информации о соответствие новых монтажных комплектов актуальным системам охлаждения.
- Для моделей GAMMAXX 400/GTE/GT Series и GAMMAXX C40 подходит комплект монтажного крепления EM009-MKNNIN-G-2
- Для кулера ASSASSIN III оптимальным выбором будет EM316-MKNNIN-G-2
- Для GAMMAXX Series и CASTLE Series стоит выбрать монтажную систему EM172-MKNNAN-G-1