Давно надо было навести здесь порядок.

Организация USB-IF, отвечающая за стандартизацию интерфейса, в скором времени сделает так, что определить скорость того или иного порта (кабеля) USB станет намного проще. Регулятор решил избавиться от маркетинговых обозначений USB SuperSpeed или USB4, предложив взамен вполне конкретные указания по показателям мощности и скорости передачи данных.

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USB-IF предложила три типа обозначения для портов на устройствах: два используется на корпусе самого устройства, ещё один — на упаковке. В последнем случае речь идёт о красно-синем логотипе Certified USB вкупе с обозначением скорости передачи данных (5, 10, 20 или 40 Гбит/с). Аналитики считают, что принятый в стандарте USB4 2.0 показатель скорости в 80 Гбит/с может появиться чуть позже. Пользователь также сможет узнать, поддерживает ли его гаджет не только передачу данных, но и зарядку через сам порт USB — в таком случае на логотипе будет наноситься соответствующая пометка.

Для зарядных устройств специалисты организации USB-IF предусмотрели две версии логотипа — для простой и быстрой зарядки. В первом случае на упаковке с устройством будет размещена надпись Certified USB Charger, во втором — Certified USB Fast Charger. Обязательно рядом с логотипом будет указана поддерживаемая мощность в ваттах.

В случае с маркировкой USB-C после проведённой стандартизации тоже будут применяться два обозначения: как для упаковки, так и для самого кабеля. На коробку нанесут красно-синий логотип, который сопроводят показателями мощности зарядки и скорости передачи данных. А уже для самого кабеля предусмотрена упрощённая маркировка — монохромная и с увеличенными символами.

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Как видно на картинке выше, исключением из правил станет кабель типа Hi-Speed USB, сочетающий в себе устаревший протокол USB 2.0 со скоростью 480 Мбит/c и стандарт USB-PD 3.1 с разной мощностью. Так вот, в этом случае на кабель наносится только показатель мощности, без скорости передачи данных.