Компания Seasonic анонсировала новую серию блоков питания Vertex с поддержкой стандартов ATX 3.0 и PCIe 5.0. Устройства оснащены новым 12+4 контактным коннектором питания 12VHPWR.
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Линейка блоков питания Seasonic Vertex состоит из полностью модульных моделей мощностью 750, 850, 1000, 1200 Вт. Производитель заявляет о соответствии блоков питания сертификатам эффективности 80 PLUS Platinum (для моделей Vertex PX) и 80 PLUS Gold (для моделей Vertex GX). Охлаждение представленных новинок обеспечивается 135-мм вентиляторами на гидродинамических подшипниках. На все блоки питания Vertex производитель предоставляет 10 лет гарантии.
Также все новые БП Seasonic Vertex снабжены защитой от превышения напряжения (OVP), защитой от превышения мощности (OPP), защитой от перегрева (OTP), защитой от короткого замыкания (SCP) и защитой от превышения силы тока (OCP).
Рекомендованная стоимость моделей БП Seasonic Vertex PX с сертификатом эффективности 80 PLUS Platinum:
- Vertex PX-750 — $169,99;
- Vertex PX-850 — $189,99;
- Vertex PX-1000 — $219,99;
- Vertex PX-1200 — $259,99.
Рекомендованная стоимость моделей БП Seasonic Vertex GX с сертификатом эффективности 80 PLUS Gold:
- Vertex PX-750 — $149,99;
- Vertex PX-850 — $169,99;
- Vertex PX-1000 — $199,99;
- Vertex PX-1200 — $229,99.
Новая серия блоков питания Vertex от Seasonic с поддержкой стандартов ATX 3.0 и PCIe 5.0 поступит в продажу в декабре текущего года.