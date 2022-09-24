Сегодня в продаже есть масса роботов-пылесосов, которые способны не только обеспечить уборку мусора, но и провести очистку и мытьё полов. Все они обладают разной эффективностью и ценой, но по большей части имеют низкую эффективность, поскольку не соответствуют антибактериальным требованиям. В данном материале мы поговорим о новом устройстве Redroad G10, которое имеет всё для того, чтобы ваш дом был не только чистым, но и безопасным.
По мнению экспертов, современный робот-пылесос для сухой и влажной уборки пола должен соответствовать сразу трём требованиям. Прежде всего он должен быть способен очищать швабру во время мытья. Следом необходимо убедиться в функции самоочистки, что позволит избавить от вторичного загрязнения. И в конце процесса он должен стерилизовать пол. Если хотя бы одно из условий не соблюдается, то в квартире остаются бактерии, угрожающие здоровью живущих там людей. Redroad G10 обладает всем необходимым для того, чтобы считаться безопасным. Одной из ключевых особенностей устройства является технология обратной промывки. Как только пылесос очистит площадь в 10 метров квадратных, он тут же вернётся на базовую станцию, где будет произведена промывка швабры. Как только система определила, что 10 м2 были пройдены, швабра поднимается, а значит контакт с полом отсутствует.
В базовой станции происходит полная очистка и уничтожение большинства бактерий за счёт электролитической стерилизации. Производитель уточняет, что сам модуль электролиза относится к третьему поколению и работает на основе молекул хлорноватистой кислоты HCLO. Они обладают мощным бактерицидным эффектом, а значит не только убивают бактерии, но и стерилизуют швабру. В итоге, когда устройство возвращается к выполнению своих обязанностей, то происходит вторичная дезинфекция пола без использования химических средств, которые могут нести опасность при высокой концентрации.
Базовая станция одновременно выступает и в качестве зарядки, поэтому устройство может работать намного дольше аналогов. Встроенный аккумулятор на 5200 мАч способен обеспечить до 2.5 часа автономной работы, а полный заряд доступен после 4 часов у розетки. Внутри станции находится сразу два резервуара с водой. Первый на 4.5 литра предназначен для чистой воды, а второй объёмом 4 литра служит для хранения грязной жидкости. Мощность всасывания пыли равна 2500 Па, а объём пылесборника достигает 450 мл. Во время влажной уборки активируется вибрация с частотой 3000 раз в минуту. Это позволяет сделать чистыми даже безнадёжно грязные полы.
Redroad G10 обладает системой защиты от столкновения с препятствиями, а управление осуществляется с помощью специального пульта или приложения для смартфона. Сегодня один из самых продвинутых роботов-пылесосов на рынке доступен с большой скидкой всего за 44 450 рублей. Это почти на 20 000 рублей дешевле его первоначальной цены без компромиссов и потери функционала.