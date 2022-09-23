Никто не любит заниматься домашней уборкой, ведь это скучно и отнимает много времени. Мало того, как бы вы не старались, всегда остаются сложные участки, добраться в которых почти невозможно. Вам придётся наклоняться, принимать неудобные позиции и даже ползать по полу, пытаясь убрать пыль оттуда, где она может лежать годами. Если вы думали, что выхода просто нет, то сильно ошиблись, ведь ручной пылесос Redkey F10 предлагает изящное решение вашей проблемы.
Начнём с того, что Redkey F10 обладает массой высокотехнологических фишек. Например, обычный пылесос вам приходится постоянно настраивать в зависимости от покрытия и толщины ковра. Redkey F10 обладает автоматической настройкой, которая без участия человека корректируют показатель мощности, увеличивая эффективность уборки, одновременно упрощая сам процесс. Вообще, устройство буквально создано для того, чтобы сделать жизнь своего владельца проще. Так, главной особенностью можно смело назвать корректировку угла наклона. Благодаря этому вы сможете убрать пыль в труднодоступных участках вашего дома, а ваша спина скажет вам за это спасибо.
Угол наклона регулируется при помощи одной кнопки, а значит вам больше не придётся менять насадки, приседать или даже ложиться на пол. Ну и не стоит забывать, что благодаря такой технологии процесс уборки станет намного быстрее. Вы сэкономите время и электричество, а значит увеличите и срок службы вашего пылесоса. На конце щётки находится светодиодная лампа, позволяющая убедиться, что ваш пол идеально чистый, либо вам придётся ещё как следует поработать над спрятавшемся под столом мусором.
Мощность всасывания достигает 23 000 Па, что достаточно для самых требовательных домохозяек, убирающих квартиру после шумной вечеринки или весёлого дня рождения. Функция трёхслойно фильтрации отделяет частички пыли от воздуха, препятствуя её возвращению в комнату. Это значит, Redkey F10 не оставляет после уборки неприятного запаха пыли, а сам пылесос можно использовать не только для очистки пола, но и диванов и другой мебели. Удобство работы обеспечивается колёсиками с углом поворота до 180 градусов, а ёмкий аккумулятор позволит проработать до часа в включённом режиме. Этого достаточно для полной уборки квартиры площадью 200 квадратных метров. Получается, что вам не придётся заряжать ваш пылесос или давать ему постоять у розетки пол часа, ведь за один проход можно привести в идеальное состояние даже большую квартиру. Ну а если вы поселитесь в настоящем дворце, то просто купите дополнительный аккумулятор. Батарея съёмная и может быть легко заменена в процессе уборки.
Можно сделать вывод, что складная конструкция и интеллектуальная система обнаружения пыли идеально справится с повседневной уборкой, а высокая мощность гарантирует высокое качество работы. Redkey F1 имеет богатую комплектацию, а цена намного ниже, чем у потенциальных конкурентов даже без сгибаемой конструкции. Прямо сейчас вы можете купить пылесос на Ozon всего за 14 990 рублей. Обязательно присмотритесь к данному предложению, ведь количество товаров ограничено, а сам пылесос пользуется высоким спросом.